Ялта, Крым, , 10:03 — REGNUM Жители посёлка Форос в Ялте записали видеообращение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, в котором просят главу государства помочь решить вопрос оформления в собственность земельных участков, право на которые они получили ещё в украинский период. Видео размещено в соцсетях.

Речь идёт об участках в двух жилых массивах Фороса. В соответствии с генпланом, утвержденным в 2010 году, земли отвели под индивидуальное жилищное строительство. Однако оформить документы смогли только на 38 участков, ещё 120 сделать этого не могут вот уже шесть лет. По словам активистки, выступившей от имени жителей, власти их не слышат, письма и обращения игнорируются.

«Форос очень красивое место, и с этим, наверное, связана наша беда: наши участки приглянулись кому-то, и нам препятствуют дооформить», — предполагают авторы обращения.

«Некоторым чуть-чуть не хватило времени, началась Крымская весна. Чтобы вы понимали, мы ни о чем не сожалеем, но будем биться до конца», — сказала жительница.

По словам авторов обращений, они выиграли несколько судов, однако снова жители начали получать решения администрации Ялты об отказе в дооформлении документов на земельные участки. Жители также обратили внимание на ситуацию с 200-летним Форосским парком, который, по их словам, начали вырубать и застраивать.

«Последняя инстанция — это вы, нужно ваше волевое решение. Сами мы не справимся. Беззаконие это нужно остановить», — обратились жители посёлка к президенту.