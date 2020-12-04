Кемерово, , 09:59 — REGNUM В Кемеровской области вновь продлён режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). При этом первопричиной так называемого «чёрного неба» являются не выбросы в атмосферу. Об этом заявил заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

«Режим неблагоприятных метеоусловий — это явление, в первую очередь, погодное. Связано оно с метеоусловиями, которые усугубляются географическим положением, как это происходит в Кемерове и Новокузнецке, — написал Панов в своём Instagram. — Кузбасс находится в Кузнецкой котловине, а эти города — в долине реки Томи, то есть в самой глубине этой котловины. Плюс идёт охлаждение и замерзание рек, которое сопровождается парением. Добавьте к этому мощнейший антициклон, формирующийся на территории Восточной Сибири ‑ и получится отсутствие движения слоев воздуха и вертикально, и горизонтально. Полный штиль. Если объяснять совсем упрощенно, то представьте квартиру, оставленную без проветривания на несколько дней вместе со всеми жильцами. Вот примерно то же происходит и в наших городах».⠀Он отметил, что количество дней, когда объявляется НМУ, не имеет какой-то увязки с объёмами промышленного производства.

«И я сейчас говорю совершенно не о том, что промышленники не влияют на состояние воздуха. Но не нужно вешать на них всех собак, не обращая внимания на объективные факты», — подчеркнул чиновник.