Москва, , 09:57 — REGNUM В Москве выздоровел после прохождения лечения от коронавирусной инфекции ещё 6891 пациент. Об этом 4 декабря сообщили в оперативном штабе столицы.

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"Ещё 6891 пациент вылечился от коронавируса в Москве», — говорится в информации.

Это на 42 человека больше, чем сутками ранее, когда выписали 6849 человек.

Всего в столице смогли справиться с коронавирусом свыше 478,7 тыс. человек.