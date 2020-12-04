Ташкент, , 09:55 — REGNUM В Узбекистане размер штрафа за незаконную рубку деревьев, повлекшую крупный ущерб, увеличился вдвое, до 100−150 базовых расчетных величин (БРВ) ($2146−3219). Это следует из соответствующего закона, опубликованного газетой «Народное слово».

Уничтожение посевов, леса и других насаждений в результате неосторожного обращения с огнем наказывается штрафом в 100 БРВ ($2146). Умышленное повреждение деревьев, леса или посева наказывается штрафом 150−200 ($3219−4292).

Закон также предусматривает увеличение штрафа за выбрасывание твердых бытовых отходов и строительных отходов до одного-трех БРВ ($21,5−64,4). Для должностных лиц размер штрафа составит 10−20 БРВ ($214,6−429).

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