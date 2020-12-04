Орск, Оренбургская область, , 09:53 — REGNUM В Орске Оренбургской области утверждено обвинительное заключение по делу о взяточничестве в филиале Оренбургского госуниверситета (ОГУ). Материалы в отношении группы студентов направлены в суд, сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, в 2015—2017 годах семь выпускников Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ в целях получения документов об окончании вуза без фактической сдачи экзаменов передали деньги преподавателю по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». Общая сумма взяток составила около 320 тыс. рублей.

Стоит отметить, что преподаватель уже привлечена к ответственности за взяточничество. Добавим, в Оренбуржье в первом полугодии 2020 года средняя сумма полученной взятки составила 2,5 млн рублей, а средняя сумма дачи взятки — 25,6 тыс. рублей.

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