Троицк, Челябинская область, , 10:08 — REGNUM В Троицке Челябинской области прокуратура требует признать старый дом аварийным. Требование адресовано администрации города, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Дом находится на улице Фрунзе, 71. В ходе проверки было установлено, что несущие конструкции имеют повреждения и разрушения и существует угроза обрушения. В июле прокуратура внесла главе Троицка представление об устранении нарушений действующего жилищного законодательства. Но каких-либо мер пока не принято.

Теперь прокурор обратился в суд. Он требует от мэрии рассмотреть этот вопрос на межведомственной комиссии и принять решение о том, чтобы признать дом аварийным и подлежащим сносу.