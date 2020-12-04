Белгород, 4 декабря 2020, 09:44 — REGNUM Препараты для лечения коронавируса на общую сумму 167 млн рублей закуплены для стационаров Белгородской области. Лекарства поступят в медучреждения до конца 2020 года, сообщает региональный оперативный штаб.
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Амбулаторное звено полностью укомплектовано специальными препаратами. Поставки для стационаров идут без сбоев — подписаны контакты на 167 млн рублей.
Областной департамент здравоохранения уже начал заключать контракты на общую сумму 220 млн рублей на январь 2021 года — закупаются препараты для лечения тяжёлых пациентов реанимации.
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