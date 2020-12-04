Пермь, , 09:41 — REGNUM В Перми проект продления ул. Крисанова оценивают в 7,2 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей планируют потратить на изъятие земельных участков, которые попадают в зону строительства, сообщают СМИ.

Масштабный проект предполагает, что на пересечении ул. Крисанова с шоссе Космонавтов появится двухуровневая развязка. Дорогу планируют расширить до четырех полос, а трамвайные пути перенести с ул. Крылова на ул. Крисанова.

Проект уже прошел публичные слушания и находится на стадии утверждения документации. Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов не исключает, что по ряду объектов, которые подлежат изъятию, могут возникнуть судебные споры.

Ожидается, что в первом квартале 2021 года будет проведена госэкспертиза проекта. Период строительных работ, согласно прогнозу, займет пять лет.

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