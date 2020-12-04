Челябинск, , 09:39 — REGNUM В Челябинской области за 3 декабря зафиксировали смерть ещё 13 пациентов с коронавирусом. Эти данные 4 декабря приводит оперштаб.

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От COVID-19 умерли восемь граждан. Среди них три женщины 45, 86 и 95 лет и пятеро мужчин, из которых четверо 72-летних и один 75-летний. От других болезней из жизни ушли мужчины 74, 80 и 90 лет, а также 54-летняя и 67-летняя женщины.

С начала пандемии от ковида в регионе скончались 327 граждан. Ещё 603 умерли от других заболеваний.