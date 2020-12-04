Берлин, , 09:37 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 23 449 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 4 декабря сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 130 238.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 432 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 18 034.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 820 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (276 697 заразившихся), Бавария (222 360) и Баден-Вюртемберг (159 031).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 22 046 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.