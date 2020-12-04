Томск, , 09:33 — REGNUM Жители Томской области, переболевшие COVID-19, сдали почти 61 литр плазмы крови. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, 97 доноров сдали плазму 127 раз.

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По словам главного врача томского центра крови Сергея Дегтярева, полученного объёма хватит на 243 дозы. В результате уже сформирован банк антиковидной плазмы.

«По состоянию на конец ноября в региональном центре крови в наличии имелось более 45 литров антиковидной плазмы, готово к выдаче в лечебную сеть свыше 10 литров», — отметили в администрации.

К настоящему времени 22 пациентам томских медицинских учреждений перелили около 6,4 литров плазмы.

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