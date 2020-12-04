Ташкент, , 09:32 — REGNUM Детский образовательно-развлекательного телеканала AQLVOY (умник, знайка) планируют запустить в Узбекистане. Об этом стало известно на ежегодной конференции IMS Media Day 2020, сообщает сетевое издание Adindex.asia.

Отмечается, что канал будет показывать передачи и программы российских, американских и южнокорейских производителей, переведенные на узбекский язык. Эфир планируется запустить весной 2021 года.

Программы будут посвящены познанию окружающего мира, развитию логики, математического мышления и знанию языка.

Отметим, конференция IMS Media Day 2020 «Медийный рынок Узбекистана 2020−2021. Глобальные медиа тренды и прогнозы» прошла 27 ноября в Ташкенте.

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