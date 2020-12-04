Хабаровск, , 09:36 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, почему врачи, работающие с больными COVID-19, не получают вовремя допвыплаты.

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По словам главы региона, произошла техническая ошибка и сбой.

«Это не мы виноваты, там в суматохе кое-что нарушили в документообороте. Сейчас всё будет нормально, решим этот вопрос, за декабрь и ноябрь постараемся выплатить 25−26 декабря», — цитирует Дегтярёва «Комсомольская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, в распоряжение правительства РФ о выплатах медицинским работникам «красной зоны» не попали семь регионов, в том числе и Хабаровский край, ранее заявил и. о. заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов, комментируя задержки с выплатами медработникам.