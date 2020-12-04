Куала-Лумпур, , 09:27 — REGNUM Министерство здравоохранения Малайзии объявило, что от коронавируса в стране скончались ещё 11 человек, все они были пожилыми людьми в возрасте от 50 до 81 года, сообщает Antara.

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«Приносим свои соболезнования. Зарегистрировано ещё 11 случаев смерти от COVID-19, так что совокупное число смертей от COVID-19 в Малайзии составляет 376 (0,54% от числа случаев заражения)», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Малайзии.

Известно, что всего на территории Малайзии выявлено 69 095 случаев заражения коронавирусом. В стране также подтвердили 10 802 активных случая заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, новая таможенная онлайн-система Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) способна ускорить передвижение товаров, необходимых в разгар пандемии, включая лекарства и вакцины.

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