Брянск, , 09:40 — REGNUM Свыше 290 тысяч человек планируется привить от новой коронавирусной инфекции в Брянской области, сообщает региональный оперативный штаб. Добровольцы не должны иметь противопоказаний, связанных с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Вакцину, которая поступить в регион, будут хранить на официальном складе бактерийных препаратов Брянской областной инфекционной больницы. Для препарата там предусмотрены два морозильника с температурным режимом — 18 градусов и ниже. В целом специальные фармацевтические морозильные камеры закупят для 39 медицинских организаций: 15 морозильников уже есть в наличии, 37 в процессе покупки. Технике вакцинации от COVID-19 обучены 483 фельдшера ФАПов и 90 прививочных медсестёр в поликлиническом звене.

Вакцинация предусмотрена бесплатная и на добровольной основе.