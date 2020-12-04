Ханты-Мансийск, , 09:26 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждено 224 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 4 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 220 случаев.

Основные очаги заражения в регионе на 4 декабря: Сургут — 36; Ханты-Мансийск — 30; Нефтеюганский район — 27; Нефтеюганск — 26; Нягань — 19.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 4 декабря 35 218 случаев. Излечились 30 306 югорчан, 429 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека более, чем днём ранее). .

Коэффициент распространения инфекции в регионе составил на 4 декабря — 1,01.