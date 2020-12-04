Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:26 — REGNUM На территории Свердловской области введён карантин из-за вспышки африканской чумы свиней в Нижнем Тагиле. Соответствующее распоряжение размещено на портале правовой информации региона.

Очаг заболевания зафиксировали в цехе переработки и реализации, расположенного на улице Носова. 100. Введены ограничительные меры меры: запрещено посещение цеха посторонними лицами, кроме ветеринаров и специалистов по ликвидации заболевания, не допускается отгрузка продукции, проводятся эпидемиологические мероприятия. В радиусе 5 км будут осмотрены все свиньи, на предмет возможного заражения.

В других муниципалитетах никаких ограничений не вводится. Распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в деревне в Башкирии ввели карантин по бешенству животных.

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