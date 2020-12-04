Москва, , 09:21 — REGNUM В Москве в ноябре по сравнению с октябрем на 82% увеличилось количество доноров плазмы крови с антителами к COVID-19, сообщается на сайте мэра столицы.

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По словам замммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в ноябре плазму крови сдали 2645 человек, переболевших COVID-19, а в октябре — 1453. Сдать плазму на антитела можно в восьми пунктах.

Всего в Москве плазму с антителами к новой коронавирусной инфекции сдали более 6,7 тыс. человек. Причем 12,6% из них сдавали кровь неоднократно.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Москве открылись ещё три новых донорских пункта сдачи плазмы с антителами к COVID-19.

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