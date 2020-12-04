Оренбург, , 09:21 — REGNUM В Оренбургской области проведено выборочное бесплатное тестирование выпускников школ, учителей и работников ряда предприятий на наличие антител к COVID-19. Согласно результатам, у оренбуржцев достаточно высокий уровень коллективного иммунитета. Об этом сообщил в своём аккаунте в Instagram губернатор Денис Паслер.

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По его словам, современный метод ИФА позволяет выявить длительные антитела к коронавирусу, которые и определяют иммунитет. Материалы более 5 тысяч исследований направлялись в три лаборатории, чтобы исключить ошибки и неточности. Обследование прошли 2202 ученика 11-х классов школ в 13 муниципальных образованиях. Средний уровень коллективного иммунитета в этой группе оценили в 38%, в крупных городах — до 52%.

В 11 муниципалитетах обследовали 2025 учителей. Средний показатель составил 41%. Уровень коллективного иммунитета в разных муниципальных образованиях варьируется от 30 до 52%.

Третья категория — работники предприятий, самое крупное из которых ПО «Стрела» в областном центре. По итогам обследования 1 тысячи человек коллективный иммунитет составил 51%.

Более масштабно исследование прошло в Оренбурге. Среди 11-классников, педагогов, работников предприятий коллективный иммунитет составил от 50 до 52%. У каждого второго участника обследования есть длительные антитела.

Напомним, в Оренбургской области в настоящее время наблюдается стабилизация эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Заболеваемость идет на спад. С 7 декабря ученики пятых-десятых классов сядут за парты. Таким образом, все школьники перейдут на очное обучение. Начальная школа очно учится с 23 ноября, выпускников на дистанционный формат не переводили.