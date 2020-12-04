Ульяновск, , 09:16 — REGNUM В Ульяновской областной клинической больнице установлена автоматическая станция выделения нуклеиновых кислот. Это роботизированная система для проведения теста на новую коронавирусную инфекцию, которая позволить увеличить число тестов и снизить время на исследование, сообщает региональное министерство здравоохранения.

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Роботизированная станция закуплена за счёт средств резервного фонда правительства, её стоимость превысила 14 млн рублей. По словам лаборанта клинико-диагностической лаборатории клинической больницы Индиры Васильковой, это значительно ускорило время выполнения анализа и снизило нагрузку на специалистов лаборатории. В настоящее время при помощи автоматической станции ежесуточно проводится 400 тестов, число исследований могут нарастить до 600.

Также в больнице продолжается тестирование на коронавирус в «ручном» режиме. Индира Василькова отмечает, что стоит задача сократить время выдачи результатов теста с 48 часов до 24 часов.

С начала пандемии ПЦР-отделом областной клинической больницы проведено более 58,8 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию.

По оперативным данным управления Роспотребнадзора на 3 декабря, в Ульяновской области всего проведено 460 289 лабораторных исследований на коронавирус в отношении 434 087 человек. Под наблюдением находятся 13 480 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на 3 декабря в Ульяновской области лабораторно выявлено 28 373 случая заражения коронавирусом, выздоровели 24 560 человек (86,56%), скончались 355 пациентов с COVID-19.