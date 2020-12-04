Москва, , 09:24 — REGNUM Температура тела у больных COVID-19 может повышаться, а может оставаться нормальной. Это зависит от ряда причин, сообщила 4 декабря руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

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Так, новый вирус может поразить почти все органы и системы, например эндокринную систему и гипоталамус. Это также влияет на температурные реакции, пояснила специалист.