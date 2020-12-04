Токио, , 09:13 — REGNUM В Японии зарегистрировали первую в стране смерть от COVID-19, вызываемого коронавирусом, у пациента младше 20 лет. Об этом 4 декабря сообщает агентство Киодо со ссылкой на японский минздрав.

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Уточняется, что данный скончавшийся от нового заболевания пациент — девочка-подросток.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Японии зафиксировано в общей сложности свыше 156 тыс. выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией при 2274 летальных исходах от COVID-19.