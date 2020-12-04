Благовещенск, 4 декабря 2020, 09:09 — REGNUM Судебные приставы исполнители Амурской области провели розыскную операцию рекордсмена по количеству штрафов ГИБДД. Должник был обнаружен в Смоленской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
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На мужчину было выписано 1465 штрафов на общую сумму 3,5 млн рублей. Местом совершения нарушений ПДД стала Москва. На должника зарегистрированы два автомобиля.
Обнаружить проштрафившегося удалось благодаря полученной информации о его последнем передвижении на железнодорожном транспорте в Смоленской области. Исполнительное производство в отношении должника передано приставам Смоленской области.
Как сообщало ИА REGNUM, более 57,2 млн рублей задолженности за жилищно-коммунальные услуги было взыскано с неплательщиков судебными приставами в Орловской области за десять месяцев 2020 года.