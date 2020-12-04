Пекин, , 09:09 — REGNUM Китайские бедняки, принявшие участие в программе переселения в рамках борьбы с бедностью, значительно увеличили свой чистый доход, сообщили 3 декабря в Национальной комиссии развития и реформы КНР.

Средний чистый доход таких бедняков вырос с 4221 юаней (около $643,52) в год в 2016 году до 9313 юаней в 2019 году при среднем годовом росте на уровне 30,2%, сообщил генеральный секретарь комиссии Чжао Чэньсинь во время пресс-конференции комиссии.

Страна активизировала усилия по облегчению возможностей трудоустройства в перемещенной группе, развернув целый ряд вспомогательных мер, чтобы помочь им адаптироваться к новой среде и улучшить свои профессиональные навыки, сказал представитель Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Чжан Ин.

По словам Чжана, министерство вместе с другими ведомствами работает над расширением возможностей трудоустройства, снижением налогов, выделением средств и проведением целевого профессионального обучения для группы. До сих пор эти меры помогли 3,58 млн обедневших людей получить работу в рамках программ переселения.

В рамках достижения цели искоренения абсолютной нищеты до конца 2020 года Китай помогает бедным людям переселяться из необитаемых районов в места с лучшей экологией и условиями жизни. Официальные данные показали, что в течение 13-й Пятилетки (2016−2020) страна потратила около 600 млрд юаней на программы переселения бедняков.