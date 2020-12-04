Магас, , 09:08 — REGNUM В Ингушетии нашлись экспонаты музея, которые считались украденными. О пропаже заявил 30 ноября 2020 года директор государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова. В своем заявлении он рассказал, что украдены изделия из драгоценных металлов на общую сумму 166 тыс. рублей, сообщили 4 декабря в пресс-службе МВД по региону.

По словам директора, неустановленное лицо украло экспонаты из витрины зала археологии. Однако спустя день руководитель музея позвонил и сообщил об обнаружении якобы похищенных драгоценностей. Они были найдены во время уборки шкафа в помещении музея.

«Данные изделия в установленном порядке осмотрены, сфотографированы и переданы под расписку заявителю»,— говорится в сообщении полицейского ведомства.