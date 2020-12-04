Ставрополь, , 09:04 — REGNUM Более 28,6 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано на Ставрополье, по данным на утро 4 декабря, сообщил у себя в Instagram глава субъекта Владимир Владимиров. Накануне в крае инфекцию выявили у 234 человек, что стало рекордным суточным приростом в регионе с начала пандемии.

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За прошедшие сутки на Ставрополье зафиксировали факт выздоровления 257 пациентов с коронавирусом. Всего в крае к настоящему времени болезнь победили почти 25,3 тыс. инфицированных, или около 88,2% лиц с подтвержденным диагнозом. Число жертв COVID-19 накануне в регионе выросло с 571 до 577.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со сложной эпидситуацией на Ставрополье отменили краевую благотворительную новогоднюю елку для детей, нуждающихся в социальной поддержке. В детских садах и школах региона праздничные мероприятия проведут, но без участия родителей и приглашения посторонних лиц. Организациям также рекомендовано отказаться от новогодних корпоративов.