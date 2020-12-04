Пермь, , 09:02 — REGNUM В Пермский край поступила последняя часть крупной закупки аппаратов искусственной вентиляции легких для пациентов с COVID-19 — 134 единицы оборудования, сообщает краевой минздрав.

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Ранее регион объявил о закупке 461 аппарата ИВЛ. Все оборудование уже находится в 23 медучреждениях. Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что в крае предусмотрен небольшой запас аппаратов ИВЛ.

Поставка оборудования в Прикамье осуществлялась за счет федерального фонда, общая стоимость 461 аппарата ИВЛ составила 764,1 млн рублей.

И.о. министра здравоохранения Анастасия Крутень доложила, что в Прикамье имеется 1262 аппарата ИВЛ, из них 640 задействовано в перепрофилированных для лечение пациентов с COVID-19 отделениях. В течение ноября в этих отделениях ежесуточно использовалось 100−150 аппаратов ИВЛ. Они помогали выздоровлению жителям региона с подтвержденной коронавирусной инфекцией и подозрением на это заболевание, а также пациентам с пневмонией. По данным на 3 декабря к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 105 человек, у которых тяжелая форма пневмонии.

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