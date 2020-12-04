Челябинск, , 08:56 — REGNUM В Челябинской области уже готовы начать массовую вакцинацию от COVID-19. Об этом заявила журналистам первый вице-губернатор Ирина Гехт.

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Она отметила, что три тысячи доз вакцины регион получит на следующей неделе. Прививать начнут медиков, педагогов, соцработников и сотрудников полиции.

Также чиновница выразила готовность принять большие партии вакцины. По её словам, в регионе уже готовы к началу массовой вакцинации населения. Имеется и необходимое холодильное оборудование для хранения вакцины.