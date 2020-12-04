Москва, , 08:49 — REGNUM Инфицированный человек через маску с клапаном может заразить других, сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

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"Маски с клапаном нужны только для медицинских работников при исполнении их профессиональных обязанностей», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что такие маски облегчают выдох, но при этом человек, если он инфицирован, все свои вирусы отдаёт окружающим. При этом некоторые авиакомпании уже не пускают на борт самолёта пассажиров с такими масками, добавил Лебедев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок сообщил, что тщательное соблюдение санитарных правил поможет избежать распространения коронавируса SARS-CoV-2 среди членов одной семьи.

«Человек должен тщательно соблюдать все рекомендации. Он должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные «разбежались по углам», мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой. Также общественными местами в квартире надо пользоваться только после дезинфекции. Тогда всё будет нормально», — отметил он.

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