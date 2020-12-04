Пенза, , 09:07 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в онлайн формате провел встречу с молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона поблагодарил ребят за стойкость и целеустремленность, отметив, что инвалидность не является препятствием для самореализации.

Белозерцев добавил, что такие люди принимают активное участие при поддержке государства во многих сферах общественной жизни. В Пензенской области для людей с ограниченными возможностями работают проекты «Квартал Луи», «Дом Вероники», арт-поместье «Новые берега». В поселке Кичкилейка Пензенского района функционирует социально-реабилитационный центр для детей и молодых инвалидов. Этот опыт перенимают и другие регионы. Также успешно реализуется проект системы инклюзивного образования на базе средней школы №27 в Пензе.

На предприятиях области всего трудятся 3 190 инвалидов. Активизация их трудоустройства продолжается. Участники встречи, занимающиеся спортом и добившиеся определенных результатов на соревнованиях, обратились к главе области с просьбой об оказании поддержки по приобретению специального оборудования. Эта инициатива была поддержана. Помимо прочего, региональные телевизионные программы будут транслироваться с сурдопереводом. Белозерцев пообещал учитывать потребности инвалидов и продолжить работу по их поддержке.

ИА REGNUM напоминает, 26 августа прошла торжественная церемония запуска в эксплуатацию третьего жилого дома и инфраструктурных площадок состоялась с участием вице-спикера Совета Федерации ФС РФ Андрея Турчака, заместителя Министра труда и социальной защиты России Ольги Баталиной, главы Пензенской области Ивана Белозерцевав селе Богословка. Пензенская автономная некоммерческая организация «Квартал Луи», которой губернатор и правительство региона оказывают всестороннюю поддержку, приобретает всё большую известность, а значит, расширяет круг возможностей для содействия адаптации к социальной среде людей с особенностями здоровья.

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