Уфа, , 08:50 — REGNUM Закон о льготах для самозанятых могут принять в Башкирии. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, депутаты госсобрания намерены до конца текущего года принять закон, призванный поддержать самозанятых граждан: соответствующий законопроект уже был поддержан в первом чтении.

По словам председателя госсобрания Константина Толкачева, для самозанятых планируется установить все меры поддержки, которые действуют в отношении субъектов среднего и малого предпринимательства. Таким образом, они смогут участвовать в льготных лизинговых программах, получать образовательные услуги, а также пользоваться кредитно-гарантийной поддержкой.

Толкачев считает, что закон также направлен на легализацию работы самозанятых.

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