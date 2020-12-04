Барнаул, , 08:46 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 4 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1166 человек (вновь +14 за сутки).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7761 человек, +51 за последние сутки) и ОРВИ (12 739 человек, +151 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 27 025 человек (+225 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 538 (-8 пациентов за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключен 148 пациентов (+10 за последние сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 863 (+11 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 23 408 человек (+160 за последние сутки).

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