Нью-Йорк, США, , 08:47 — REGNUM На карантин, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, будет в период с 4 по 14 декабря закрыто генеральное консульство России в Нью-Йорке. Об этом 4 декабря сообщается на странице российского генконсульства в соцсети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

«В связи с обострением эпидемиологической обстановки генконсульство России в Нью-Йорке будет закрыто на карантин с 4 по 14 декабря включительно», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что те посетители, которые ранее были записаны на прием в сроки, которые входят в период карантина, после того, как российское генконсульство снова начнет работу, будут приняты в приоритетном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в США выявлено в общей сложности 14 139 040 носителей коронавируса.