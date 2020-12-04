Улан-Удэ, 4 декабря 2020, 08:45 — REGNUM В преддверии новогодних праздников в торговых центрах и заведениях общепита в Бурятии усиливаются противоэпидемические мероприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.
По словам зампреда по вопросам безопасности Петра Мордовского, в этот период традиционно увеличивается посещаемость торговых объектов. В результате даже в обычных условиях в праздничные дни растёт число травмирований, обморожений и так далее.
«За предыдущие две недели, за период приостановления работы заведений, в республике удалось стабилизировать эпидситуацию. И наша максимальная задача сегодня — удержать этот результат», — подчеркнул он.
В связи с этим он призвал жителей помочь медикам и сотрудникам органов профилактики, проявив «ответственное отношение к себе и окружающим».
Добавим, что по условиям ТЦ должны обеспечить разделение потоков входящих и выходящих из здания. Все посетители должны быть в масках. В заведения общепита запрещены банкеты, корпоративов, работа танцплощадок.
Читайте также: Число случаев COVID-19 в Бурятии перевалило за 20 тысяч