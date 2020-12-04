Грозный, , 08:44 — REGNUM В Чечне опровергли информацию о том, что в одном из сел назвали улицу в честь школьника, убившего учителя во Франции. Эта новость, распространенная в соцсетях, является фейком. Об этом написал на своей странице в Instagram помощник главы Чечни, министр печати и информации Ахмед Дудаев.

Напомним, накануне, в ряде СМИ появилась информация, о том, что в селе Шалажи улицу Асламбека Шерипова переименовали в улицу имени Абдуллаха Анзорова — 18-летнего террориста, убившего школьного учителя во Франции из-за того, что тот показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

«Глава сельского поселения Салман Магамадов заявил, что эта новость — «ложь и провокация», — написал министр печати Чечни.

По словам Дудаева, в действиях СМИ, опубликовавших этот фейк, «прослеживается отсутствие журналисткой этики и преднамеренная провокация против Чеченской Республики».

Напомним, школьный учитель был убит 16 октября 2020 года во Франции. Его убийцей был учащийся, семья которого несколько лет назад приехала из Чечни.

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