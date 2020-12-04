Москва, , 08:44 — REGNUM В Москве на портале mos.ru с сегодняшнего дня, 4 декабря, началась электронная запись на вакцинацию от COVID-19. Запись открыта на две недели вперед, сообщается на портале мэра столицы.

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Пока запись на прививку вакциной «Спутник V» открыта только для тех, кто ежедневно по долгу службы контактирует с большим количеством людей — врачей, учителей и работников социальных служб.

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Прививку от COVID-19. можно будет сделать в пунктах вакцинации в городских взрослых поликлиниках. Всего в Москве открыто 70 прививочных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса в ближайшее время.

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