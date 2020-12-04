Оренбург, , 08:43 — REGNUM В Оренбурге спортсмены с ограниченными возможностями здоровья на помощь медикам пришли спортсмены — параолимпийцы. Игроки успешного следж-хоккейного клуба «Ястребы» в декаду инвалидов развозят на своих автомобилях бесплатные антиковидные лекарства горожанам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском отделении ОНФ.

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Инициатором автоволонтёрства стал руководитель следж-хоккейногоклуба «Ястребы», играющий тренер Михаил Чекмарев. После перенесенной аварии он остался без ноги, но не опустил руки, а создал и возглавил вОренбурге взрослую и детскую команды по следж-хоккею, которые результативно выступают на российских и международных соревнованиях. Весной с участниками акции #МыВместе Михаил Чекмарев развозил продукты пожилым оренбуржцам.

«Мне не трудно сесть за руль и развезти необходимое по адресам. У меня в семье жена тяжело болела, но ковид ей не ставили. А если бы ей некому было помочь? И тех, кто нуждается в помощи волонтеров, очень много. Если мы можем подставить свое плечо нуждающимся, то это надо делать», — считает спортсмен.

Вместе с руководителем клуба за руль своих автомобилей сели капитан команды, член сборной России Алексей Еремин, игрок Вячеслав Игнатьев, вратарь Дмитрий Козловский. Из-за особенностей здоровья им самим тяжело получать лекарства, подниматься по лестницам подъездов и передавать пакеты с лекарствами горожанам, поэтому автоволонтеры работают в паре с членами команды «Молодежка ОНФ».

Напомним, в Оренбургской области с конца марта выявлено 23 727 случаев заражения коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 6990 человек. В стационарах лечение получают 1319 пациентов с COVID-19.

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