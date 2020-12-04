Ставрополь, , 08:39 — REGNUM Студенты вузов и ссузов на Ставрополье продолжат учиться удаленно из-за ситуации с коронавирусом. Глава региона Владимир Владимиров своим постановлением продлил для них «дистанционку» до 6 февраля 2021 года.

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Напомним, университеты, колледжи, техникумы Ставропольского края работают в дистанционном формате с 1 ноября. Ранее «удаленка» для студентов в регионе была продлена до 6 декабря, а новое постановление вступит в силу с 7 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, школы Ставропольского края в настоящее время работают в очном режиме. Вместе с тем 2 декабря глава субъекта поручил министерству образования региона проработать вопрос введения дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях, которые находятся на территориях края со сложной эпидситуацией.

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