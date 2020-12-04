Берлин, , 08:38 — REGNUM Для борьбы с международными вызовами в сфере здравоохранения необходимо укрепить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом 4 декабря заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе специального заседания Генассамблеи ООН, которое было посвящено борьбе с коронавирусной инфекцией.

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«Пандемия указывает на важность Всемирной организации здравоохранения — института, который необходимо укрепить», — сказала немецкий канцлер, видеозапись выступления которой размещена на сайте бундестага.

Также Меркель указала, что, по ее мнению, ВОЗ должна находиться в более выгодном положении для борьбы с вызовами в сфере здравоохранения на международном уровне и отметила, что, как она считает, в ситуации с пандемией SARS-CoV-2 «есть свет в конце туннеля».

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, в настоящее время на планете Земля в общей сложности выявлено 65 220 566 носителей коронавируса.