Махачкала, , 08:32 — REGNUM Директор одной из общеобразовательных школ Махачкалы подозревается в вымогательстве крупной взятки у своего заместителя. В отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

По версии следствия, с сентября 2019 года директор школы требовала от одного из своих заместителей 300 тыс. рублей за то, чтобы сохранить за ней занимаемую должность. В противном случае подозреваемая грозилась ее уволить.

Потерпевшая согласилась и передала директору часть требуемой суммы в размере 100 тыс. рублей. В дальнейшем подозреваемая стала требовать от подчиненной оставшуюся часть взятки, но при этом согласилась вернуть ранее полученные деньги, если потерпевшая уволится с работы по собственному желанию.

Замдиректора сообщила о вымогательстве в правоохранительные органы, после чего руководитель учебного заведения была задержана. В настоящее время подозреваемая по решению суда взята под стражу, в ближайшее время следствие предъявит ей обвинение.