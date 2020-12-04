Чита, , 08:30 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 4 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 20 558 человек, причём 262 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у четверых человек. Общее число жертв нового вируса — уже 339 человек. Из общего числа пациентов моногоспиталей 118 (+9 за сутки) находится в тяжелом состоянии, 52 (за последние двое суток данные не изменились) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 18 588 пациентов вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения (+208 пациентов за сутки).

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