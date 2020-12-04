Москва, , 08:29 — REGNUM До конца следующей рабочей недели в Москве и Московской области не ожидается выпадение снега. Об этом 4 декабря рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Одесский диалог. Как вы себя чувствуете? Не дождетесь. В ближайшее время снега не дождетесь», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик указал, что, хотя в столице России уже наблюдается зимняя погода, снега в Москве и Подмосковье не ожидается до окончания следующей рабочей недели, при этом температура воздуха 6 декабря в ночное время составит до −8… −13 °C и до −5… −7 °C в дневное.

«Объяснение очень простое. Мощный антициклон захватил центр Европейской России, также западную и восточную ее части, что установило погоду с высоким давлением. Давление значительно превышает нормы», — пояснил Вильфанд.

Также он утонил, что в результате этого в период с 6 по 8 декабря атмосферное давление в Москве будет выше нормы примерно на 20 мм рт. столба, что является очень значительным превышением. Кроме этого, синоптик отметил, что данный антициклон является очень устойчивым и потому морозная погода продлиться до конца следующей рабочей недели.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре «Фобос» сообщили, что в Москве 3 декабря ожидается до пяти градусов мороза.