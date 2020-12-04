Кызыл, , 08:27 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки специалисты выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за всё время пандемии достигло 12 867, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Госпитализировано за сутки 64 человека. Всего в стационарах Кызыла находятся в тяжёлом состоянии 75 пациентов, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выздоровело 124 пациентов, в том числе с лабораторно-подтвержденным COVID-19 — 84», — добавили в Минздраве.

По данным портала Стопкоронавирус. рф, к настоящему времени в Туве от COVID-19 излечились 11,6 тыс. человек.