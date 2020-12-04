Самара, , 08:28 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поддержал предложение о введении «электронных рецептов» на получение лекарств в регионе. Об этом он сообщил в прямом эфире ГТРК «Самара».

Данное предложение внесла жительница региона, дозвонившись в колл-центр программы «Главная тема». Женщина сообщила, что в аптеках очень внимательно рассматривают рецепты на антибиотики, которые выписывают врачи: фармацевты ссылаются на «не тот» бланк и на неправильное заполнение рецепта.

В связи с этим женщина попросила главу региона рассмотреть вопрос о внедрении системы «электронных рецептов»: тогда у специалистов не будут возникать вопросы, поскольку будет возможность проверить назначение врача по базе.

Губернатор Самарской области поддержал это предложение. По его словам, он не может сказать, что идея будет воплощена в жизнь оперативно. Но это очень правильное предложение, тем более область стала лидером в ПФО по предоставлению электронных услуг. Это будет очень удобно для людей с хроническими заболеваниями, которые постоянно пользуются рецептурными препаратами. Поэтому нужно подумать, как это сделать, заключил Азаров.

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