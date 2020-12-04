Ставрополь, , 08:26 — REGNUM Последний день 2020 года на Ставрополье станет нерабочим, о чем у себя в Instagram сообщил глава региона Владимир Владимиров. Решение принято губернатором по итогам голосования, которое он ранее запустил на своей странице в соцсети.

Напомним, глава Ставрополья предложил жителям края определиться с тем, нужно ли 31 декабря 2020 года сделать в регионе выходным днем. Вариант «Да» выбрали 94% участников опроса на странице губернатора в Instagram.

«Абсолютное большинство — за выходной. Так тому и быть! Поручил подготовить необходимый правовой акт. После его подписания и опубликования последний четверг этого года на Ставрополье официально станет нерабочим», — написал Владимиров.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад глава Ставрополья также организовал подобный опрос, и итог голосования был аналогичным. В результате последний день декабря в крае был объявлен нерабочим.

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