Париж, , 08:17 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 12,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 декабря сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 12 696 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 222 488.

Также уточняется, что за это же время во Франции исходов от COVID-19 скончались 326 пациентов и потому суммарное количество летальных на сегодняшний день составляет 54 140.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки было выявлено свыше 14 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.