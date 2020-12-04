Лондон, , 08:15 — REGNUM Разработчики кооперативной игры Sea Of Thieves решили отказаться от модели ежемесячных обовлений в пользу сезонных пропусков. Об этом 4 декабря сообщил портал Kotaku.

Они начнут реализовывать новый подход с января 2021 года. Каждый сезон будет длиться примерно три месяца и будет начинаться с появления нового контента или задания. Создатели игры также сообщили, что геймеры смогут приобрести премиальный боевой пропуск, который позволит получать дополнительные награды.

Напомним, выход Sea Of Thieves в формате ранего доступа состоялся 20 апреля 2017 года, 18 марта 2018-го вышла первая версия полноценной игры. Ранее разработчики в честь старта продаж консоли Xbox Series X добавили в Sea Of Thieves новый корабль Duke.

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