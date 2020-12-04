Пермь, , 08:12 — REGNUM В Пермском крае в течение последней недели (25 ноября — 2 декабря) в шести муниципальных образованиях отмечен рост заболеваемости COVID-19 выше обычного. В Октябрьском округе выявлено 64 случая, в Березовском округе — 59, в Ординском городском округе — 57, в Осинском — 109, в Очерском — 94, в Кунгурском районе и Кунгуре — 289. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 доложил глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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»Это большие показатели для этих территорий. Их главам необходимо в первую очередь усилить контроль. Важно понимать, что пандемия — она общая, если всем вместе с ней не бороться, то ничего не получится. Что касается санитарных мер, то они простейшие: наличие масок, соблюдение дистанции, наличие ламп и дезсредств, — это невозможно не увидеть», — подчеркнул главный санитарный врач Прикамья.

Губернатор Дмитрий Махонин поручил заместителю председателя правительства, министру территориального развития Александру Борисову проработать вопрос усиления контроля противоэпидемического режима с главами муниципальных образований, где зафиксирована высокая заболеваемость.

Также глава Пермского края акцентировал внимание на том, что усилить контроль соблюдения масочного режима, безопасной дистанции необходимо и всем министерствам. Все сотрудники должны соблюдать требования, которые диктует эпидобстановка. «Контролировать будем каждую неделю», — заявил Махонин.