Бразилиа, , 08:09 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 50,4 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 декабря сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 50 434 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 6 487 034.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 755 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 175 270.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 725 010 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 49 863 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.