Уфа, , 08:10 — REGNUM Карантин по бешенству животных введен в сельском поселении Белорецкого района Башкирии. Указ главы республики Радия Хабирова 3 декабря опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Согласно документу, карантин установлен с 30 ноября на территории личного подсобного хозяйства в д. Азнагулова. Ограничения действуют до принятия решения о их отмене.

Сотрудникам управления ветеринарии поручено установить источники и причины возникновения заболевания, а также ликвидировать очаг.

Отмечается, что на карантинной территории запрещается отлавливать диких животных, продавать домашних животных, проводить выставки собак и кошек, а также вывозить их за пределы карантинной зоны.

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